Вечером, 2 декабря, в Нью-Йорке состоялось награждение премией Gotham Awards, пишет 24 Канал. Она отмечает работы в области американского независимого кинопроизводства.

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На красной дорожке было немало знаменитостей: Анджелина Джоли, Зендея, Николь Кидман, Эль Фаннинг и многие другие. Главное внимание приковала Деми Мур, которая сыграла в фильме "Субстанция", который стал нашумевшим.

Образ Деми Мур на красной дорожке

Красавица надела длинное платье с плиссированной юбкой и корсетом от бренда Christian Dior. Актриса выбрала платье баклажанового цвета и соединила его с ценным массивным колье. Для сексуальности звезда стянула на руку одну шлейку платья и довершила look безупречным макияжем и длинными распущенными волосами.



Роскошный образ Деми Мур / Фото Getty Images

Для многих поклонников, Деми Мур является настоящей иконой стиля. В свои 62 года она выглядит великолепно. За инстаграм-страницей звезды следит более 5 миллионов поклонников, впрочем в последнее время она стала еще больше на слуху благодаря роли в фильме "Субстанция".

Что известно о фильме "Субстанция"

В этом году "Субстанцию" презентовали на Каннском кинофестивале, где фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" за лучший сценарий.

В центре сюжета суперзвезда Элизабет Спаркл (Деми Мур), которая является знаменитой актрисой и даже получила "Оскар". Однако из-за возраста ее перестали приглашать в кино, с чем она никак не могла смириться. Элизабет записывала видеороки по аэробике, но когда ей исполнилось 50 лет, из фитнес-клуба женщину уволили.

Находясь в сильно угнетающем состоянии, она принимает решение принять "Субстанцию" – препарат для репликации клеток, создающий лучшую версию человека. В результате этого на свет появляется молодая, прекрасная, совершенная Сью (Маргарет Кволли), а Элизабет начинает жалеть об этом.

"Субстанция": смотрите трейлер фильма онлайн