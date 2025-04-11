Вік для Алессандри Амбросіо – не завада, тож вона досі продовжує дефілювати на подіумах разом з 20-річними моделями, пише 24 Канал. Бразилійка має неймовірний вигляд, тож важко кому вдається повірити, що цій жінці 43 роки.

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Розкішні образи Алессандри Амбросіо

Завдяки своїй неймовірній фігурі Амбросіо обожнює приміряти відверте вбрання, яке демонструє її ідеальні пропорції й довжину ніг. В арсеналі моделі – довгі сукні з лелітками, вишукані плаття з глибоким декольте, атласні сукні та плаття з прозорого матеріалу.

Алессандра Амбросіо любить поєднувати у своїх образах елегантну розслабленість, гламурність та шик. Навіть у простих речах вона вміє виглядати дорого, а її світські виходи завжди мають вав-ефект.

До слова! Ми показали 5 розкішних суконь, у яких можна піти на побачення. Красиві образи на собі продемонструвала Даша Квіткова.

Красуня обожнює глибокі вирізи та розрізи й впевнено та витончено демонструє своє тіло. Бразилійка любить сукні з блиском, тож часто обирає для себе плаття з лелітками та кристалами. У виходах Алессандри можна помітити фасони з вирізами на талії, відкритими плечима та корсетними елементами.

Модель часто приміряє на собі нейтральні відтінки, але не відмовляється від яскравих акцентів – червоних, смарагдових та фіолетових кольорів. Для створення бездоганного вигляду модель довершує образ помітними аксесуарами й розкішним макіяжем, який підкреслює її красу.

Ми зібрали 5 найчарівніших образів Алессандри Амбросіо, якими вона вражала своїх прихильників останні кілька місяців.

Модель у сукні з блискітками

Бразилійка з вишуканою зачіскою

Манекенниця у стильному образі

Алессандра Амбросіо у Джедді

Модель у вишуканій сукні в Маямі