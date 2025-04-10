Джіджі Хадід є трендсетеркою, тож задає тренди майже кожним своїм виходом, пише 24 Канал. Іменита модель приміряла аутфіт, який ідеально підійде для весняних прогулянок. Знаменитість часто віддає перевагу простому та лаконічному вбранню, тож її образами можна не лише надихатися, але й повторювати.

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Новий вихід Джіджі Хадід

Красуня на вечірнє шоу прийшла у блакитній сорочці з розстебнутими передніми ґудзиками, доповнивши верх приталеними чорними штанами зі стрілками у стилі кльош. Речі модель обрала від відомого дизайнера Тома Форда.

До сорочки Джіджі підібрала блакитні туфлі з бантиками від Jimmy Choo. Довершенням образу стали мінімалістичні сережки та зачіска у вигляді пучка з розпущеним одним пасмом.



Красивий образ Джіджі Хадід / Фото Pexels

Цього року блакитна сорочка буде такою ж популярною, як і класична сорочка білого кольору. Цю річ можна носити зі штанами, джинсами чи спідницею одягнувши під білизну. Також є інший варіант стилізації – сорочка одягається зверху під топ, майку чи футболку.

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Окрім того, стилізація образу Джіджі Хадід – це класика, яка завжди була й залишиться актуальною. Сорочка завжди вдало пасує до штанів чи джинсів. Та якщо все ж таки захочете аналогічно повторити образ, тоді ще варто зробити ставку на туфлі-човники блакитного кольору або ж обрати взуття з деніму.