Джиджи Хадид является трендсеттером, поэтому задает тренды почти каждым своим выходом, пишет 24 Канал. Именитая модель примерила аутфит, который идеально подойдет для весенних прогулок. Знаменитость часто отдает предпочтение простому и лаконичному наряду, поэтому ее образами можно не только вдохновляться, но и повторять.

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Новый выход Джиджи Хадид

Красавица на вечернее шоу пришла в голубой рубашке с расстегнутыми передними пуговицами, дополнив верх приталенными черными брюками со стрелками в стиле клеш. Вещи модель выбрала от известного дизайнера Тома Форда.

К рубашке Джиджи подобрала голубые туфли с бантиками от Jimmy Choo. Довершением образа стали минималистичные серьги и прическа в виде пучка с распущенной одной прядью.



Красивый образ Джиджи Хадид / Фото Pexels

В этом году голубая рубашка будет такой же популярной, как и классическая рубашка белого цвета. Эту вещь можно носить со штанами, джинсами или юбкой надев под белье. Также есть другой вариант стилизации – рубашка одевается сверху под топ, майку или футболку.

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Кроме того, стилизация образа Джиджи Хадид – это классика, которая всегда была и останется актуальной. Рубашка всегда удачно подходит к брюкам или джинсам. Но если все же захотите аналогично повторить образ, тогда еще стоит сделать ставку на туфли-лодочки голубого цвета или выбрать обувь из денима.