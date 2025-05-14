Ну хто не згадував як в дитинстві бабуся годувала нас найсмачнішими пирогами та розповідала найцікавіші історії? Щоб привітати рідненьку з Днем народження, непотрібні високопарні промови. Достатньо простими словами розповісти про свої почуття, пише 24 Канал.

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Варіанти привітань для бабусі з Днем народження

Бабусю, з Днем народження! Ти – наше родинне сонечко, яке дарує тепло навіть у похмурі дні. Дякую тобі за ніжність, турботу і любов, які неможливо виміряти. Бажаю тобі міцного здоров'я, бадьорості та легких днів. Нехай серце радіє кожній дрібниці, а очі частіше бачать усмішки рідних.

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Бабусю, бажаю тобі святкового настрою не тільки сьогодні, а щодня. Твоя присутність у нашому житті це справжнє благословення. Хай вік не приносить втоми, а тільки ще більше тепла в душі. Дякую за твої казки, страви, обійми й підтримку. Нехай усі твої мрії збуваються, а серце радіє кожній хвилині.

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Люба бабусю, з Днем народження! Ти завжди знаходиш слова підтримки, готуєш найсмачніше і даруєш нам частинку своєї душі. Нехай життя тобі віддячить за це сторицею. Бажаю тобі теплих вечорів, лагідних ранків і дбайливих сердець поруч. Ми всі тебе любимо!

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Варіанти побажань для бабусі з Днем народження / Фото Pexels

Моя ніжна бабусенько! З Днем народження тебе! Хай життя тече спокійно, як весняний струмочок. Бажаю завжди бути в оточенні любові, турботи та щастя. Ти приклад доброти і терпіння. Залишайся такою ж чудовою ще багато років!

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З Днем народження, найрідніша! Бажаю, щоб усі негаразди проходили повз, а щастя завжди стукало у твої двері. Хай життя дарує тільки світлі дні, а усмішка не сходить з твого обличчя. Ти для мене цілий світ доброти і тепла. Обіймаю тебе з ніжністю та вдячністю. Будь завжди такою ж чарівною!

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З Днем народження, моя рідна! Бажаю тобі здоров'я, натхнення та довгих щасливих років. Нехай життя дарує тобі лише приємні несподіванки. Твоя любов безцінна, і я дякую за кожен твій дотик, слово і обійми. Ти заслуговуєш на все найкраще у світі. Будь щасливою, бабусю!

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Яке повідомлення написати бабусі на День народження / Фото Pexels

Улюблена бабусенько! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для щастя, тепла і гарних новин. Бажаю, щоб тебе оточували усмішки близьких і затишок у домі. Нехай здоров'я не підводить, а душа буде молодою ще багато років. Твої пиріжки найсмачніші, а обійми – найтепліші. Я тебе дуже люблю!

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Вітаю тебе з Днем народження і бажаю безмежної радості. Бабусю, ти наш сімейний скарб, джерело тепла і підтримки. Нехай твоє серце завжди буде спокійним, а очі – радісними. Довгих років, щастя, затишку й сонячних днів! Обіймаю міцно!