Кейт Вінслет відома своїм класичним елегантним стилем, який довершується стриманістю. Стиль акторки не лише гламурний та демонстративний, але й жіночний. У своїх найпопулярніших виходах акторка демонструвала впевненість в собі, а обрані нею речі їй надзвичайно личили.

Знаменита акторка й зірка культового фільму "Титанік" Кейт Вінслет 5 жовтня святкує День народження, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar. Зірці виповнюється 50-річчя, тож в цей день згадуємо її найкультовіші виходи.

Як виглядають найкращі образи Кейт Вінслет?

Для червоних доріжок Кейт Вінслет завжди обирає сукні, які підкреслюють її силует. Красуня обирає для себе класичні кольори – чорний, білий, смарагдовий чи червоний. А ще дуже любить носити плаття з відкритими плечима, асиметричним кроєм та з акцентом на талії.

У її виходах поєднується витонченість та жіночність, але без зайвої надмірності. Кейт ніколи не гналася за трендами, а завжди приміряла лише те, що їй було до вподоби. В арсеналі акторки є кілька виходів, які найбільше всім запам’яталися.

Кейт Вінслет – 1996 рік

Акторка з'явилася на церемонії вручення премії "Оскар" 25 березня 1996 року в Лос-Анджелесі. Кейт Вінслет одягнула ніжно-рожеву сатинову сукню від Valentino. Корсетний верх вдало підкреслював талію, а елегантності додав яскраво-рожевий сатиновий шарф на руках. Знаменитість зачесала волосся в стилі Старого Голлівуду, довершивши аутфіт коштовними прикрасами.



Вишукані образи Кейт Вінслет / Фото Getty Images

Кейт Вінслет – 1998 рік

Після виходу "Титаніка" стався культовий вихід Кейт Вінслет та Леонардо Ді Капріо. Вони з’явилися на 55-річній церемонії вручення премії «Золотий глобус» у Берерлі-Гіллз.

Знаменитість одягнула бежеву сукню на бретельках з чорним шовком в довжині максі. Волосся акторка зібрала в зачіску, доповнивши образ чокером, чорною сумкою та насиченою бордовою помадою на губах.



Вишукані образи Кейт Вінслет / Фото Getty Images

Кейт Вінслет – 2010 рік

Знаменитість приїхала на щорічну церемонію вручення премії «Оскар» в театрі Kadak в Голлівуді. Красуня обрала світло сіре плаття від Saint Laurent з металевим блиском. Кейт Вінслет вклала волосся у вишукані локони, доповнивши вихід коштовними прикрасами на шиї та руках. Її аутфіт довершили босоніжки та сірий клатч.



Вишукані образи Кейт Вінслет / Фото Getty Images

