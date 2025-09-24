Показ нової колекції Gucci зібрав натовп зірок першої величини, пише 24 Канал з посиланням на Woman Magazine. Та чи не найяскравішою знаменитістю стала Демі Мур, яка сяяла в бездоганному вбранні.
Як виглядала Демі Мур у Мілані?
Акторка взяла участь у прем’єрі короткометражного фільму "Тигр", вийшовши до гостей у сукні золотій сукні максі, яка виблискувала вишивкою. Плаття на довгий рукав було оздоблене кришталевою бахромою та мідними квітами згори до низу.
Демі Мур розпустила волосся й доповнила свій вихід розкішними прикрасами. Колекцію із золотою сукнею Демна назвав La Familigia.
Бездоганна сукня Демі Мур / Фото Getty Images
Що відомо про фільм "Тигр"?
У короткометражному фільму Демі Мур зіграла головну роль. Фільм розповідає про Барбару Гуччі – голову Gucci International, яка збирає своїх дітей та спеціального гостя в сімейному будинку, щоб відсвяткувати свій день народження.
Барбара намагається все втримати під контролем: бути головою компанії, справити враження на почесного гостя, не забувати виконувати роль хорошої матері, втім її образ дає тріщину й починає руйнуватися.
Фільм від Gucci "Тигр": дивіться відео
