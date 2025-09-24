Показ новой коллекции Gucci собрал толпу звезд первой величины, пишет 24 Канал со ссылкой на Woman Magazine. Но едва ли не самой яркой знаменитостью стала Деми Мур, которая сияла в безупречном наряде.

Как выглядела Деми Мур в Милане?

Актриса приняла участие в премьере короткометражного фильма "Тигр", выйдя к гостям в платье золотом платье макси, которое сверкало вышивкой. Платье на длинный рукав было украшено хрустальной бахромой и медными цветами сверху донизу.

Деми Мур распустила волосы и дополнила свой выход роскошными украшениями. Коллекцию с золотым платьем Демна назвал La Familigia.



Безупречное платье Деми Мур / Фото Getty Images

Что известно о фильме "Тигр"?

В короткометражном фильме Деми Мур сыграла главную роль. Фильм рассказывает о Барбаре Гуччи – главе Gucci International, которая собирает своих детей и специального гостя в семейном доме, чтобы отпраздновать свой день рождения.

Барбара пытается все удержать под контролем: быть главой компании, произвести впечатление на почетного гостя, не забывать выполнять роль хорошей матери, впрочем ее образ дает трещину и начинает разрушаться.

Фильм от Gucci "Тигр": смотрите видео

