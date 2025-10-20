20 жовтня день народження відзначає відома спортивна журналістка й дружина футболіста Олександра Зінченка – Влада Седан. Жінці виповнилося 30 років, тож вона опублікувала кілька власних кадрів з фотосесії у красивому білому вбранні.

Білий колір речей – це класика гардеробу, яка завжди залишається актуальною та не виходить з моди, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Влади Седан. А от монохромне поєднання білого зверху та знизу створює ефект дороговизни, статусності та елегантності.

Що одягнула Влада Седан?

Жінка на власному прикладі показала, як можна легко створити стильний образ. На фотосесію вона обрала сорочку розміру оверсайз у вертикальні смужки, доповнивши її білосніжними штанами палаццо на високій посадці.

Щоб трішки розбавити вигляд, Влада розстібнула верхні ґудзики, а на шию одягнула кольє з білих перлинок, яке виглядало як чокер. Красуня довершила свій аутфіт чорними туфлями на підборах, а волосся вклала у вишукані локони.

Білий колір завжди виглядає дуже свіжо, а ще є чудовим полотном для стилізації з будь-якими іншими кольорами - від пастельних до яскравих. Образ Влади Седан підійде для походу в офіс, побачення чи навіть для прогулянки з друзями, лише туфлі доведеться замінити на чоботи.



Модний образ Влади Седан / Фото з інстаграму журналістки

Видання Who What Wear розповіло, що зараз модниць приваблює білий колір джинсів. Попри те, що восени всі обирають темні тони штанів, дівчата залюбки обирають білий, який комбінують з різними кольорами. Стилісти рекомендують носити білі джинси з пальтами, дублянками та куртками.

Як виглядали останні образи зірок?