20 октября день рождения отмечает известная спортивная журналистка и жена футболиста Александра Зинченко Влада Седан. Женщине исполнилось 30 лет, поэтому она опубликовала несколько собственных кадров с фотосессии в красивом белом наряде.

Белый цвет вещей – это классика гардероба, которая всегда остается актуальной и не выходит из моды, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Влады Седан. А вот монохромное сочетание белого сверху и снизу создает эффект дороговизны, статусности и элегантности.

Что надела Влада Седан?

Женщина на собственном примере показала, как можно легко создать стильный образ. На фотосессию она выбрала рубашку размера оверсайз в вертикальные полоски, дополнив ее белоснежными брюками палаццо на высокой посадке.

Чтобы немного разбавить вид, Влада расстегнула верхние пуговицы, а на шею надела колье из белых жемчужин, которое выглядело как чокер. Красавица довершила свой аутфит черными туфлями на каблуках, а волосы уложила в изысканные локоны.

Белый цвет всегда выглядит очень свежо, а еще является прекрасным полотном для стилизации с любыми другими цветами - от пастельных до ярких. Образ Влады Седан подойдет для похода в офис, свидания или даже для прогулки с друзьями, только туфли придется заменить на сапоги.



Модный образ Влады Седан / Фото из инстаграма журналистки

Издание Who What Wear рассказало, что сейчас модниц привлекает белый цвет джинсов. Несмотря на то, что осенью все выбирают темные тона брюк, девушки охотно выбирают белый, который комбинируют с различными цветами. Стилисты рекомендуют носить белые джинсы с пальто, дубленками и куртками.

