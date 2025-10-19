Исполнительница завершила большой тур по Украине в 44 концерта, посвященный альбому "Лирика", пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Тины Кароль. Певица поблагодарила всех, кто пришел послушать ее творчество, дополнив слова несколькими фотографиями в эффектном образе.

Как выглядела Тина Кароль в красном платье?

Певица примерила длинное кружевное платье красного цвета с рукавами и глубоким разрезом на ногах. Это платье имело изысканный вид и прекрасно завершило ее фигуру.

Стилисты сделали для Тины ее фирменную прическу с локонами и зачесанными передними прядями волос. Как всегда, исполнительница довершила платье красивыми черными босоножками на каблуках и изысканным макияжем, который подчеркнул ее естественную красоту.

Когда-то красная помада была символом моего женского сопротивления, которая прятала за ярким цветом сумм глаз. Сегодня это красное платье – знак торжества духа и жажды свершений,

– написала Тина Кароль.

Красный является одним из самых любимых цветов Тины Кароль. Именно этот оттенок отражает ее зажигательную энергию и сильный характер.



Эффектный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы

Издание Who What Wear отмечает, что этой осенью в моде 5 цветов – это нежно-розовый, бургунди, темно-синий, шоколадный и бледно-желтый. Эти оттенки добавляют яркости образам и легко сочетаются с гардеробом.

Какие платья носить этой осенью?