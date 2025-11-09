Всесвітній День шопінгу не поступається за популярністю Чорній п’ятниці, пише 24 Канал з посиланням на "Віледж".

Вже понад 15 років інтернет-магазини проводять масштабні розпродажі, тож далі розповімо, як підготуватися до покупок так, щоб витратити гроші лише на необхідні покупки.

Як заощадити на шопінгу?

Підготуйтеся заздалегідь

Не чекайте моменту, поки з’являться речі в продажі зі словом «Sale». Спочатку перегляньте, що потрібно справді купити для поповнення гардероба. Складіть список реальних потреб, щоб зекономити час на довге гортання товарів. Перед розпродажем вивчіть асортимент, щоб зрозуміти, за чим саме варто «полювати».

Не ведіться на валикі знижки

Гучні надписи -70% змушують нас купити те, що ми можемо й навіть не носити в реальному житті. Обирайте зі знижок лише те, що вам дійсно потрібно.

Вимкніть розсилки

Магазини роблять розсилки зі спокусливими заголовками «тільки сьогодні», «додаткова знижка на другу річ» тощо. Через такі надписи хочеться купити більше, ніж планувалося. Думайте логічно й не спокушайтеся на такі хитрощі.



Поради, які допоможуть заощатиди в День шопінгу / Фото Freepek

Не купляйте заради другого подарунку

Часто знижки сформовуються навколо придбання одного товару, а другий йде у подарунок. Але часто перша річ не така вже й дешева, тому доведеться переплатити за товар, при тому, що другий бонусний подарунок вам може навіть не підходити.

Дайте собі паузу

Після перегляду багатьох товарів зі знижками – хочеться придбати все. Дайте собі перерву 30 хвилин, а тоді поверніться до збережених речей й обріть лише те, що для вас справді є важливим.

Встановіть ліміт витрат

Виділіть на День шопінгу певну суму грошей, яку ви готові витратити. Це примусить вас бути свідомими й конторювати кошти.

На День шопінгу можуть бути знижки навіть на секонд-хендах. Щоб видалити поганий запах речей, варто скористатися простими порадами, пише The Spruce. Для видалення запаху секонд-хенду можна використовувати провітрювання, соду, оцет, поглиначі запаху та парове очищення. Провітрювання на свіжому повітрі та сонячному світлі, використання соди та оцту, а також парове очищення ефективно зменшують запах.