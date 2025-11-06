Туш може засохнути після того, як всередину потрапить повітря, або коли засобом користуєтеся довше, ніж 3 місяці після відкриття, пише 24 Канал з посиланням на L’Oreal.

Як відновити суху туш?

Опустіть тюбик у теплу воду

Наберіть у чашку теплу воду й поставте всередину туш на 5 хвилин. Тепла вода розм’якшить висохлі залишки й зробить туш знову кремовою. Фахівці кажуть, що цей спосіб "оживити" туш є найпростішим та найбезпечнішим.

Додайте всередину розчин для лінз

Якщо після прогрівання туш залишилася сухою, тоді у тюбик потрібно додати 2 краплі розчину для контактних лінз. Засіб допоможе зволожити вміст туші, при цьому не шкодячи вмісту.



Засохлу туш можна врятувати / Фото Pexels

Правильно прокручуйте щіточку

Коли туш погано набирається, більшість з нас запихають й випихають щіточку, але таким чином ми лише заганяємо повітря всередину флакона. Замість цього треба просто обережно обертати щіточку у флаконі.

Навіть якщо туш виглядає нормально, фахівці не радять нею користуватися довше, ніж 3 місяці після відкриття. З часом у ній накопичуються бактерії, які здатні призвести до подразнення очей.

Туш рекомендовано тримати подалі від тепла та сонця. Якщо туш стоїть поруч з батареєю, то це може сприяти швидшому висиханню продукту.

Ресурс IPSY зазначає, що олію не варто наносити всередину туші, а от на вії – цілком можна. Нанесіть щіткою на вії кокосову, мигдалеву чи касторову олію, а тоді пройдіться щіточкою з тушшю, щоб зафарбувати вії.

Який колір туші зараз в моді?