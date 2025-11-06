Тушь может засохнуть после того, как внутрь попадет воздух, или когда средством пользуетесь дольше, чем 3 месяца после открытия, пишет 24 Канал со ссылкой на L'Oreal.

Читайте также 5 привычек, которые испортят ваши ногти: маникюр превратится в катастрофу

Как восстановить сухую тушь?

Опустите тюбик в теплую воду

Наберите в чашку теплую воду и поставьте внутрь тушь на 5 минут. Теплая вода размягчит высохшие остатки и сделает тушь снова кремовой. Специалисты говорят, что этот способ "оживить" тушь является самым простым и безопасным.

Добавьте внутрь раствор для линз

Если после прогревания тушь осталась сухой, тогда в тюбик нужно добавить 2 капли раствора для контактных линз. Средство поможет увлажнить содержимое туши, при этом не вредя содержимому.



Засохшую тушь можно спасти / Фото Pexels

Правильно прокручивайте щеточку

Когда тушь плохо набирается, большинство из нас запихивают и выпихивают щеточку, но таким образом мы только загоняем воздух внутрь флакона. Вместо этого надо просто осторожно вращать щеточку во флаконе.

Даже если тушь выглядит нормально, специалисты не советуют ею пользоваться дольше, чем 3 месяца после открытия. Со временем в ней накапливаются бактерии, которые способны привести к раздражению глаз.

Тушь рекомендуется держать подальше от тепла и солнца. Если тушь стоит рядом с батареей, то это может способствовать более быстрому высыханию продукта.

Ресурс IPSY отмечает, что масло не стоит наносить внутрь туши, а вот на ресницы – вполне можно. Нанесите щеткой на ресницы кокосовое, миндальное или касторовое масло, а потом пройдитесь щеточкой с тушью, чтобы закрасить ресницы.

Какой цвет туши сейчас в моде?