Потішити кохану людину можна оригінальним подарунком, зробленим своїми руками, пише 24 Канал з посиланням на AfinkaDIY.
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Як оригінально прикрасити худі для хлопця на День Валентина
Щоб потішити хлопця, ви можете оригінально прикрасити для нього худі, світшот чи футболку. Аби це зробити, вам необхідно мати:
- основу – однотонний світлий одяг (необов'язково брати білий, можна також взяти кремовий, ніжно-рожевий і так далі);
- фарбу, яка тримається на одязі (червоного, бордового чи аналогічного кольору);
- пензлик.
Подарунки для чоловіка на День Валентина / Фото Pinterest
Як робити:
- Продумайте як виглядатиме принт. Якщо ви обрали худі, прикрасити його можна всередині капюшону. Також ви маєте змогу проявити креативність і зробити принт, завдяки скотчу.
Який подарунок зробити хлопцю на 14 лютого / Фото Pinterest
Зауважте! Аби зробити оригінальний принт, потрібно злегка намітити його олівцем. Межі малюнку позначте скотчем, аби усе було акуратно.
- На губи нанесіть акуратно фарбу і починайте ставити "цьомчики".
- "Поцілунки" можуть бути різних кольорів, головне, аби усе виглядало гармонійно.
- Далі одяг потрібно просушити.
Зверніть увагу! Дотримуйтесь інструкції для закріплення фарби. Вона може відрізнятись у різних виробників.