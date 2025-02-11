Потішити кохану людину можна оригінальним подарунком, зробленим своїми руками, пише 24 Канал з посиланням на AfinkaDIY.

Читайте також Губи як у Маші Кондратенко: яку помаду обрала співачка під час виступу на Нацвідборі-2025

Як оригінально прикрасити худі для хлопця на День Валентина

Щоб потішити хлопця, ви можете оригінально прикрасити для нього худі, світшот чи футболку. Аби це зробити, вам необхідно мати:

основу – однотонний світлий одяг (необов'язково брати білий, можна також взяти кремовий, ніжно-рожевий і так далі);

фарбу, яка тримається на одязі (червоного, бордового чи аналогічного кольору);

пензлик.



Подарунки для чоловіка на День Валентина / Фото Pinterest

Як робити:

Продумайте як виглядатиме принт. Якщо ви обрали худі, прикрасити його можна всередині капюшону. Також ви маєте змогу проявити креативність і зробити принт, завдяки скотчу.



Який подарунок зробити хлопцю на 14 лютого / Фото Pinterest

Зауважте! Аби зробити оригінальний принт, потрібно злегка намітити його олівцем. Межі малюнку позначте скотчем, аби усе було акуратно.

На губи нанесіть акуратно фарбу і починайте ставити "цьомчики". "Поцілунки" можуть бути різних кольорів, головне, аби усе виглядало гармонійно. Далі одяг потрібно просушити.

Зверніть увагу! Дотримуйтесь інструкції для закріплення фарби. Вона може відрізнятись у різних виробників.