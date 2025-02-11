Порадовать любимого человека можно оригинальным подарком, сделанным своими руками, пишет 24 Канал со ссылкой на AfinkaDIY.

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Как оригинально украсить худи для парня на День Валентина

Дабы порадовать парня, вы можете оригинально украсить для него худи, свитшот или футболку. Чтобы это сделать, вам необходимо иметь:

основу – однотонную светлую одежду (необязательно брать белую, можно также взять кремовую, нежно-розовую и так далее);

краску, которая держится на одежде (красного, бордового или аналогичного цвета);

кисточку.



Подарки для мужчины на День Валентина / Фото Pinterest

Как делать:

Продумайте как будет выглядеть принт. Если вы выбрали худи, украсить его можно внутри капюшона. Также вы можете проявить креативность и сделать принт, благодаря скотчу.



Какой подарок сделать парню на 14 февраля / Фото Pinterest

Заметьте! Чтобы сделать оригинальный принт, нужно слегка наметить его карандашом. Границы рисунка обозначьте скотчем, чтобы все было аккуратно.

На губы нанесите аккуратно краску и начинайте ставить "цемчики". "Поцелуи" могут быть разных цветов, главное, чтобы все выглядело гармонично. Далее одежду нужно просушить.

Обратите внимание! Следуйте инструкции для закрепления краски. Она может отличаться у разных производителей.