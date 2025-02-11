Як створити оригінальний подарунок для хлопця на День Валентина лише за декілька хвилин
- На День Валентина можна зробити оригінальний подарунок хлопцю.
- Для цього знадобляться однотонний одяг, фарба для тканин та пензлик.
Наближається День святого Валентина. Залишились не так багато часу, аби приготувати подарунки.
Потішити кохану людину можна оригінальним подарунком, зробленим своїми руками, пише 24 Канал з посиланням на AfinkaDIY.
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Як оригінально прикрасити худі для хлопця на День Валентина
Щоб потішити хлопця, ви можете оригінально прикрасити для нього худі, світшот чи футболку. Аби це зробити, вам необхідно мати:
- основу – однотонний світлий одяг (необов'язково брати білий, можна також взяти кремовий, ніжно-рожевий і так далі);
- фарбу, яка тримається на одязі (червоного, бордового чи аналогічного кольору);
- пензлик.
Подарунки для чоловіка на День Валентина / Фото Pinterest
Як робити:
- Продумайте як виглядатиме принт. Якщо ви обрали худі, прикрасити його можна всередині капюшону. Також ви маєте змогу проявити креативність і зробити принт, завдяки скотчу.
Який подарунок зробити хлопцю на 14 лютого / Фото Pinterest
Зауважте! Аби зробити оригінальний принт, потрібно злегка намітити його олівцем. Межі малюнку позначте скотчем, аби усе було акуратно.
- На губи нанесіть акуратно фарбу і починайте ставити "цьомчики".
- "Поцілунки" можуть бути різних кольорів, головне, аби усе виглядало гармонійно.
- Далі одяг потрібно просушити.
Зверніть увагу! Дотримуйтесь інструкції для закріплення фарби. Вона може відрізнятись у різних виробників.