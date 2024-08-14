Скарб за 5 доларів: дівчина знайшла на маркетплейсі дизайнерське крісло, що коштує кілька тисяч

Переглядаючи вживані речі на маркетплейсах чи гаражних розпродажах, іноді можна знайти справжні скарби, що чимало коштують.

Саме це й сталося з однією жінкою, яка купила старе крісло за 5 доларів. Чим воно виявилося особливим та скільки могло б коштувати, розповідаємо далі.

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Як жінка купила антикваріат за 5 доларів

Ліллі заробляє на життя реставрацією меблів. І попри те, що вона часто бачить антикварні меблі, жінка була вражена, коли знайшла на маркетплейсі фейсбук брендовий стілець за 5 доларів.

Він потребував глибокого очищення та відновлення, але дівчина знала, що це справжній скарб, який коштує набагато більше.

Я гортала фейсбук, коли знайшла це крісло. Воно мені здалося схожим на крісло від Ееро Саарінена (відомий дизайнер та архітектор XX століття, – ред.) виробництва бренду Knoll. За нього хотіли 5 доларів, тож я негайно пішла за ним – і справді, внизу була маленька наклейка з написом Knoll. Мої підозри підтвердилися! Я знайшла справжній скарб, але він був дуже брудним,

– розповідає Ліллі.

Як дівчина відновила антикварне крісло: дивіться відео

Реставраторка негайно взялася за роботу та відновила крісло, яке, за її словами, насправді коштує орієнтовно 2600 доларів.

Для початку Ліллі пройшлася засобом для чищення оббивки. Вода, яка залишилася після миття, як каже дівчина, була чорною.

Потім вона обробила плямовивідником ділянки меблів, які потребували додаткового очищення.

Щоб завершити реставрацію, вона відполірувала хромовані ніжки крісла.

Готовий результат вийшов доволі гарним. Оновлене крісло б і досі могло стояти у магазині модних меблів.

Але замість того, щоб перепродати цей предмет і отримати чималий прибуток, Ліллі вирішила зберегти його.

Цю знахідку, що коштувала 5 доларів, можна легко продати потрібній людині за понад 1000 доларів. Але я думаю, що я справді збережу його. До мого офісу крісло ідеально підходить,

– сказала дівчина.

Відео, у якому вона поділилась процесом відновлення крісла, набрало понад 511 000 лайків і зібрало купу коментарів.

"Дивовижна робота та чудова знахідка", "Ви зробили фантастичну роботу. Це крісло виглядає таким свіжим і чистим", "Це була чудова знахідка. Іноді невеликі зусилля повертають висококласному виробу колишню славу. Чудова робота!", – писали люди.