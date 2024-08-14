Именно это и произошло с одной женщиной, которая купила старое кресло за 5 долларов. Чем оно оказалось особенным и сколько могло бы стоить, рассказываем далее.

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Как женщина купила антиквариат за 5 долларов

Лилли зарабатывает на жизнь реставрацией мебели. И несмотря на то, что она часто видит антикварную мебель, женщина была поражена, когда нашла на маркетплейсе фейсбук брендовый стул за 5 долларов.

Он нуждался в глубокой очистке и восстановлении, но девушка знала, что это настоящее сокровище, которое стоит гораздо больше.

Я листала фейсбук, когда нашла это кресло. Оно мне показалось похожим на кресло от Ээро Сааринена (известный дизайнер и архитектор XX века, – ред.) производства бренда Knoll. За него хотели 5 долларов, поэтому я немедленно пошла за ним – и действительно, внизу была маленькая наклейка с надписью Knoll. Мои подозрения подтвердились! Я нашла настоящий клад, но он был очень грязным,

– рассказывает Лилли.

Как девушка восстановила антикварное кресло: смотрите видео

Реставратор немедленно взялась за работу и восстановила кресло, которое, по ее словам, на самом деле стоит ориентировочно 2600 долларов.

Для начала Лилли прошлась средством для чистки обивки. Вода, которая осталась после мытья, как говорит девушка, была черной.

Затем она обработала пятновыводителем участки мебели, которые нуждались в дополнительной очистке.

Чтобы завершить реставрацию, она отполировала хромированные ножки кресла.

Готовый результат получился довольно хорошим. Обновленное кресло бы до сих пор могло стоять в магазине модной мебели.

Но вместо того, чтобы перепродать этот предмет и получить немалую прибыль, Лилли решила сохранить его.

Эту находку, стоившую 5 долларов, можно легко продать нужному человеку за более 1000 долларов. Но я думаю, что я действительно сохраню его. К моему офису кресло идеально подходит,

– сказала девушка.

Видео, в котором она поделилась процессом восстановления кресла, набрало более 511 000 лайков и собрало кучу комментариев.

"Удивительная работа и замечательная находка", "Вы сделали фантастическую работу. Это кресло выглядит таким свежим и чистым", "Это была замечательная находка. Иногда небольшие усилия возвращают высококлассному изделию былую славу. Великолепная работа!", – писали люди.