Які предмети дістались британці та скільки загалом коштують знайдені нею речі, розповідаємо далі.

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Що дівчина знайшла у загублених посилках з пошти

Блогерка Беккі Чорлтон придбала коробку із загубленими пакунками від британської пошти. За посилку з невідомим вмістом вона віддала 106 фунтів стерлінгів (приблизно 5469 гривень).

Однак те, що вона знайшла всередині, приголомшило дівчину і значно перевищило вартість покупки. Вона знайшла речі на майже 1000 фунтів стерлінгів (орієнтовно 51 603 гривні).

Перше, що виявила Беккі, – це простий чорний світшот з логотипом Stone Island на рукаві, який, на жаль, виявився підробкою.

Потім вона знайшла набір для домашнього манікюру від бренду Sassy Saints, який коштує приблизно 69 фунтів стерлінгів, тобто дівчина вже повернула більшу частину витрачених грошей.

Що дівчина знайшла у коробці з пошти: дивіться відео

Наступним сюрпризом, який отримала Беккі, стали нові кросівки Adidas, які все ще були в оригінальній коробці.

Крім того, у своїй посилці вона отримала пару окулярів у рожевій оправі, м’який сірий джемпер, що коштує 225 фунтів стерлінгів, дві репліки сумок Gucci, худі Represent, яке вартує щонайменше 159 фунтів стерлінгів, олійку для волосся, портативний відпарювач, дві чорні сумки для покупок та навіть сумку Michael Kors, яка продається за 120 фунтів стерлінгів.

Загалом дівчина знайшла речі на суму від 866 до 922 фунтів стерлінгів.

Ролик Беккі зібрав тисячі лайків і коментарів користувачів, які ділились своїми враженнями й досвідом придбання подібних посилок, а також розпитували блогерку, чи вона продає те, що їй не підходить.