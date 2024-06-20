Що дівчина очікує від свого майбутнього партнера та які вимоги він обов'язково має задовольняти, розповідаємо далі.

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Які вимоги має дівчина для майбутнього партнера

Даніель Ноубл зізнається, що вона хоче стосунків, але не готова погоджуватися на будь-кого, зокрема на стосунки на одну ніч.

Я дуже вибаглива. Я знаю, чого хочу. У мене високі стандарти, і я не жартую – я тут не для того, щоб ходити на побачення і просто спати з хлопцями. Багато моїх подруг користуються додатками для знайомств і йдуть додому з хлопцем у першу ніч, але це не для мене,

– каже Даніель.

Вона додає що раніше соромилася свого статусу незайманої, але тепер пишається цим.

Раніше я соромилася розповідати про це людям. Я просто збрехала б і сказала: "Ні, я не незаймана". Але, маючи можливість більше говорити про це, я зрозуміла, що в цьому немає нічого поганого, і багато хлопців насправді поважають це,

– розповідає танцівниця.

Як дівчина живе без стосунків: дивіться відео

Тепер дівчина відкрито ділиться тим, що має список із 12 пунктів, яким має відповідати чоловік, аби вона розглянула з ним стосунки. Її перелік виглядає так:

Орієнтований на родину;

Справжній;

Добродушний;

Вищий за неї;

Спортивної статури;

Любить подорожувати;

Любить природу;

Сміливий;

Не був одружений раніше;

Має почуття гумору;

Стабільний;

Поважає її.

Даніель зізнається, що у неї ніколи не було серйозних стосунків і на першому побаченні говорить чоловікам, що вона все ще незаймана.

Найдовше побачення у мене просувалося до третього дня, а далі нічого не відбувалося,

– відверто розповіла вона.

Раніше американка розглядала можливість піти на шоу знайомств, але зараз вже звикла бути без стосунків.

Чесно кажучи, інколи я думаю, що мені краще побути одній, тому що я можу собі все дозволити. Мені не потрібно, щоб мене хтось прив'язував до себе,

– ділиться дівчина.

Водночас вона продовжує сподіватися, що її ідеальний хлопець десь існує. Американка налаштована оптимістично і збирається продовжувати робити все, що любить. Даніель вірить, що коли чоловік її мрії з'явиться, вона буде щаслива, що так довго чекала.