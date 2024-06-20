Что девушка ожидает от своего будущего партнера и какие требования он обязательно должен удовлетворять, рассказываем далее.
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Какие требования имеет девушка для будущего партнера
Даниэль Ноубл признается, что она хочет отношений, но не готова соглашаться на любого, в частности на отношения на одну ночь.
Я очень требовательна. Я знаю, чего хочу. У меня высокие стандарты, и я не шучу – я здесь не для того, чтобы ходить на свидания и просто спать с парнями. Многие мои подруги пользуются приложениями для знакомств и идут домой с парнем в первую ночь, но это не для меня,
– говорит Даниэль.
Она добавляет что раньше стеснялась своего статуса девственницы, но теперь гордится этим.
Раньше я стеснялась рассказывать об этом людям. Я просто соврала бы и сказала: "Нет, я не девственница". Но, имея возможность больше говорить об этом, я поняла, что в этом нет ничего плохого, и многие ребята на самом деле уважают это,
– рассказывает танцовщица.
Как девушка живет без отношений: смотрите видео
Теперь девушка открыто делится тем, что имеет список из 12 пунктов, которым должен соответствовать мужчина, чтобы она рассмотрела с ним отношения. Ее перечень выглядит так:
Ориентированный на семью;
Настоящий;
Добродушный;
Выше нее;
Спортивного телосложения;
Любит путешествовать;
Любит природу;
Смелый;
Не был женат раньше;
Имеет чувство юмора;
Стабильный;
Уважает ее.
Даниэль признается, что у нее никогда не было серьезных отношений и на первом свидании говорит мужчинам, что она все еще девственница.
Самое долгое свидание у меня продвигалось до третьего дня, а дальше ничего не происходило,
– откровенно рассказала она.
Раньше американка рассматривала возможность пойти на шоу знакомств, но сейчас уже привыкла быть без отношений.
Честно говоря, иногда я думаю, что мне лучше побыть одной, потому что я могу себе все позволить. Мне не нужно, чтобы меня кто-то привязывал к себе,
– делится девушка.
В то же время она продолжает надеяться, что ее идеальный парень где-то существует. Американка настроена оптимистично и собирается продолжать делать все, что любит. Даниэль верит, что когда мужчина ее мечты появится, она будет счастлива, что так долго ждала.