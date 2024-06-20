Ніколи не мала серйозних стосунків: 33-річна танцівниця назвала 12 правил для свого партнера

33-річна американська танцівниця Даніель Ноубл ніколи не мала стосунків з чоловіками, зокрема інтимних. Вона досі незаймана та каже, що не буде займатися коханням, доки не зустріне чоловіка, який повністю задовольняє її вимоги.

Що дівчина очікує від свого майбутнього партнера та які вимоги він обов'язково має задовольняти, розповідаємо далі.

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Які вимоги має дівчина для майбутнього партнера

Даніель Ноубл зізнається, що вона хоче стосунків, але не готова погоджуватися на будь-кого, зокрема на стосунки на одну ніч.

Я дуже вибаглива. Я знаю, чого хочу. У мене високі стандарти, і я не жартую – я тут не для того, щоб ходити на побачення і просто спати з хлопцями. Багато моїх подруг користуються додатками для знайомств і йдуть додому з хлопцем у першу ніч, але це не для мене,

– каже Даніель.

Вона додає що раніше соромилася свого статусу незайманої, але тепер пишається цим.

Раніше я соромилася розповідати про це людям. Я просто збрехала б і сказала: "Ні, я не незаймана". Але, маючи можливість більше говорити про це, я зрозуміла, що в цьому немає нічого поганого, і багато хлопців насправді поважають це,

– розповідає танцівниця.

Як дівчина живе без стосунків: дивіться відео

Тепер дівчина відкрито ділиться тим, що має список із 12 пунктів, яким має відповідати чоловік, аби вона розглянула з ним стосунки. Її перелік виглядає так:

Орієнтований на родину;

Справжній;

Добродушний;

Вищий за неї;

Спортивної статури;

Любить подорожувати;

Любить природу;

Сміливий;

Не був одружений раніше;

Має почуття гумору;

Стабільний;

Поважає її.

Даніель зізнається, що у неї ніколи не було серйозних стосунків і на першому побаченні говорить чоловікам, що вона все ще незаймана.

Найдовше побачення у мене просувалося до третього дня, а далі нічого не відбувалося,

– відверто розповіла вона.

Раніше американка розглядала можливість піти на шоу знайомств, але зараз вже звикла бути без стосунків.

Чесно кажучи, інколи я думаю, що мені краще побути одній, тому що я можу собі все дозволити. Мені не потрібно, щоб мене хтось прив'язував до себе,

– ділиться дівчина.

Водночас вона продовжує сподіватися, що її ідеальний хлопець десь існує. Американка налаштована оптимістично і збирається продовжувати робити все, що любить. Даніель вірить, що коли чоловік її мрії з'явиться, вона буде щаслива, що так довго чекала.