Як популярна блогерка переробила старі стільці для свого помешкання у модні аксесуари, дивіться на Lady 24.

До теми Замість комода: дівчина власноруч розмалювала скриню для зберігання речей

Як блогерка переробила старі стільці

Відома блогерка Мег ДеАнджеліс, що має понад мільйон підписників, не цурається перероблювати меблі власноруч, тож нещодавно оновила старі стільці, які мала у своєму помешканні.

Меблі мали білий колір та не надто пасували до житла дівчини, тож вона вирішила додати їм барв.

Як дівчина переробила стільці: дивіться відео

Мег помалювали стільці у рожевий. Щоб вони мали дійсно гарний та охайний вигляд, вона нанесла фарбу у кілька шарів, а також обклеїла дерев'яні частини меблів стрічкою, аби не замастити їх фарбою.

У результаті вона отримала яскраві стільці, які зі старих та непотрібних меблів, що зберігались у шафі, перетворилися на трендовий аксесуар, який вдало доповнить простір.