Как популярная блогерша переделала старые стулья для своего дома в модные аксессуары, смотрите на Lady 24.

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Как блогер переделала старые стулья

Известная блогер Мэг ДеАнджелис, имеющая более миллиона подписчиков, не чурается переделывать мебель собственноручно, поэтому недавно обновила старые стулья, которые имела в своем доме.

Мебель имела белый цвет и не слишком подходила к жилью девушки, поэтому она решила добавить им красок.

Как девушка переделала стулья: смотрите видео

Мэг покрасили стулья в розовый. Чтобы они имели действительно красивый и опрятный вид, она нанесла краску в несколько слоев, а также оклеила деревянные части мебели лентой, чтобы не замазать их краской.

В результате она получила яркие стулья, которые из старой и ненужной мебели, хранившейся в шкафу, превратились в трендовый аксессуар, который удачно дополнит пространство.