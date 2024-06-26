Одна з блогерок перевірила цей спосіб на собі та показала результат. Що сталося з її волоссям, дивіться на Lady 24.

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Як дівчина мила голову кока-колою

Українська тіктокерка Марія, що створює контент, присвячений красі, перевірила популярний у мережі лайфхак та помила голову кока-колою. Це, нібито, має зробити волосся блискучим та гладеньким.

Дівчина взяла звичайну колу та для початку промила волосся один раз шампунем. Після цього, без додавання жодних масок чи бальзамів, вона полила його газованим напоєм і залишила на 5 хвилин. Далі блогерка змила колу звичайною водою.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Я промила волосся і воно дуже смачно пахне кола-колою,

– сказала Марія, додаючи, що пасма не є сплутаними та гарно розчісуються.

Як дівчина мила голову кока-колою: дивіться відео

Після розчісування тіктокерка висушила волосся феном та була приголомшена готовим результатом. Волосся дівчини мало гарний об'єм та було дійсно блискучим.

Сказати, що я в шоці, – це нічого не сказати. У мене скловидне волосся і такого ефекту було важко досягнути. Тільки з якимись пінками. Це щось неймовірне,

– поділилась враженнями Марія.

У коментарях до її відео, яке набрало майже 200 тисяч вподобань, інші користувачі тікток були приголомшені ефектом. Однак дехто зміг пояснити такий ефект напою.

За словами коментатора, кола спрацьовує внаслідок свого рівня кислотності та цукрів. Кислота може закривати кутикулу волосся, що робить його більш гладеньким та блискучим, а також допомагає очищувати волосся, тоді як цукор тимчасово додає йому шовковистості. Водночас надмірно покладатися на властивості коли не варто. Її складові також можуть пошкодити пасма, тож краще не зловживати цим методом.