Соцмережі заполонив нейл-арт із кольоровими малюнками – від 3D-фруктів до метеликів. Однак деякі користувачі заходять зовсім далеко. Який дивний дизайн продемонструвала одна з користувачок тікток, розповідаємо далі.

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Як жінка зробила манікюр з креветками

Користувачка @thecrazyfamilynoo показала свої нові нігті після того, як приклеїла купу голів креветок до них.

У ролику під назвою "Нові літні нігті" жінка з гордістю демонструє свій дизайн, натхненний океаном, поки на задньому плані видно тарілку з креветками без голови.

Як виглядають нігті жінки: дивіться відео

Відео вже зібрало понад 150 тисяч вподобань і тисячі коментарів. У той час як деякі були вражені вибором дизайну, інші не могли втриматися від сміху.

Сотні глядачів позначили своїх друзів у розділі коментарів, а багато хто залишив смайлики, що регочуть. "Ваш рахунок становитиме 2000 доларів, пані", "Слей", – писали люди. "Brother... Ugh. What's that brother?", – додав ще один користувач, посилаючись на трендовий звук у тікток.