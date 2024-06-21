Соцсети заполонил нейл-арт с цветными рисунками – от 3D-фруктов до бабочек. Однако некоторые пользователи заходят совсем далеко. Какой странный дизайн продемонстрировала одна из пользовательниц тикток, рассказываем далее.

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Как женщина сделала маникюр с креветками

Пользовательница @thecrazyfamilynoo показала свои новые ногти после того, как приклеила кучу голов креветок к ним.

В ролике под названием "Новые летние ногти" женщина с гордостью демонстрирует свой дизайн, вдохновленный океаном, пока на заднем плане видно тарелку с креветками без головы.

Как выглядят ногти женщины: смотрите видео

Видео уже собрало более 150 тысяч лайков и тысячи комментариев. В то время как некоторые были поражены выбором дизайна, другие не могли удержаться от смеха.

Сотни зрителей отметили своих друзей в разделе комментариев, а многие оставили смайлики, что хохочут. "Ваш счет будет составлять 2000 долларов, дамы", "Слей", – писали люди. "Брат... Тьфу. What's that brother?", – добавил еще один пользователь, ссылаясь на трендовый звук в тикток.