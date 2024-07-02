Чому дівчина просто не придбала наряд, як вона шила сукню та яким вийшов готовий образ, розповідає Lady 24.

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Як дівчина сама пошила сукню для весілля

Тікток-блогерка Ханг Нгуєн поділилась роликом, у якому розповіла, як самотужки пошила сукню для відвідин весілля. Вбрання, яке вона планувала вдягнути першочергово, не пасувало до костюма її хлопця, тож дівчина вирішила створити собі нову сукню.

Для цього вона обрала шоколадну тканину, яка вже тривалий час лежала у неї без діла, та використала одну зі своїх улюблених суконь як референс.

Блогерка зробила викрійку на основі старого вбрання та додала кілька змін до дизайну. Після цього вона перейшла до шиття.

Як дівчина самотужки пошила сукню: дивіться відео

Спершу сукня вийшла не зовсім такою, як планувала дівчина. Їй довелося внести кілька змін та перешити вбрання.

Однак у цей раз результат вразив її. Сукня вийшла саме такою, як вона мріяла.

Підписники ж дівчини також були приголомшені готовим вбранням. У коментарях вони писали компліменти блогерці та давали поради щодо прикрас та аксесуарів для весілля.