Як фактично зміна лише однієї звички допомогла дівчині скинути вагу та як вона змінилась, розповідаємо далі.

До теми Щовечора їла десерт: дівчина розповіла, як схудла на 11 кілограмів без екстремальних обмежень

Як дівчина схудла на 38 кілограмів

26-річну Тару Дженнінгс друзі прозвали "королевою локшини", тому що вона з’їла понад 1000 упаковок локшини швидкого приготування за три роки. Також дівчина захоплювалась замороженою їжею, яку готувала у фритюрниці.

Однак після того, як вона побачила на вагах позначку у 114 кілограмів, Тара вирішила відмовитися від нездорової їжі та схуднути. Зараз вона важить на 38 кілограмів менше і виглядає приголомшливо.

Я купувала локшину гуртом і їла одну, якщо не дві, щодня. Я їла її на вечерю, а потім, пила чай. Мій син на той час був маленьким, тому я купувала те, що було зручно, а також дешево,

– каже Тара.

Як дівчина змінилась / Фото SWNS

Відмовившись від напівфабрикатів, дівчина придбала кулінарні книги з рецептами корисних страв. Потім вона почала готувати різноманітну низькокалорійну їжу, зокрема пасту з куркою по-мисливськи та курку з сіллю й перцем.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Усі страви мали такий смак, ніби вона "обдурила свою дієту", хоча насправді вони були здоровими, що й допомогло дівчині схуднути.

З такими стравами ви можете їсти стільки, скільки вважаєте за потрібне, і при цьому мати дефіцит калорій. Я швидко знайшла кілька популярних рецептів, зокрема курку маргариту, яка на смак нагадує піцу,

– ділиться дівчина.

Тара додає, що вона приголомшена змінами у своїй зовнішності, особливо, коли бачить власні фотографії кількарічної давнини. Її родина також вражена успіхами дівчини та підтримує її перехід до більш здорового способу життя.