Как фактически изменение только одной привычки помогло девушке сбросить вес и как она изменилась, рассказываем дальше.

К теме Каждый вечер ела десерт: девушка рассказала, как похудела на 11 килограммов без экстремальных ограничений

Как девушка похудела на 38 килограммов

26-летнюю Тару Дженнингс друзья прозвали "королевой лапши", потому что она съела более 1000 упаковок лапши быстрого приготовления за три года. Также девушка увлекалась замороженной едой, которую готовила во фритюрнице.

Однако после того, как она увидела на весах отметку в 114 килограммов, Тара решила отказаться от нездоровой пищи и похудеть. Сейчас она весит на 38 килограммов меньше и выглядит потрясающе.

Я покупала лапшу оптом и ела одну, если не две, каждый день. Я ела ее на ужин, а потом, пила чай. Мой сын в то время был маленьким, поэтому я покупала то, что было удобно, а также дешево,

– говорит Тара.

Как девушка изменилась / Фото SWNS

Отказавшись от полуфабрикатов, девушка приобрела кулинарные книги с рецептами полезных блюд. Затем она начала готовить разнообразную низкокалорийную пищу, в частности пасту с курицей по-охотничьи и курицу с солью и перцем.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Все блюда имели такой вкус, будто она "обманула свою диету", хотя на самом деле они были здоровыми, что и помогло девушке похудеть.

С такими блюдами вы можете есть столько, сколько считаете нужным, и при этом иметь дефицит калорий. Я быстро нашла несколько популярных рецептов, в частности курицу маргариту, которая на вкус напоминает пиццу,

– делится девушка.

Тара добавляет, что она потрясена изменениями в своей внешности, особенно, когда видит собственные фотографии многолетней давности. Ее семья также поражена успехами девушки и поддерживает ее переход к более здоровому образу жизни.