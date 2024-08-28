"Королева локшини": дівчина відмовилась від улюбленого перекусу та скинула 38 кілограмів

Дівчина, яка їла локшину швидкого приготування щодня, значно схудла після того, як відмовилася від швидкого перекусу.

Як фактично зміна лише однієї звички допомогла дівчині скинути вагу та як вона змінилась, розповідаємо далі.

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Як дівчина схудла на 38 кілограмів

26-річну Тару Дженнінгс друзі прозвали "королевою локшини", тому що вона з’їла понад 1000 упаковок локшини швидкого приготування за три роки. Також дівчина захоплювалась замороженою їжею, яку готувала у фритюрниці.

Однак після того, як вона побачила на вагах позначку у 114 кілограмів, Тара вирішила відмовитися від нездорової їжі та схуднути. Зараз вона важить на 38 кілограмів менше і виглядає приголомшливо.

Я купувала локшину гуртом і їла одну, якщо не дві, щодня. Я їла її на вечерю, а потім, пила чай. Мій син на той час був маленьким, тому я купувала те, що було зручно, а також дешево,

– каже Тара.

Як дівчина змінилась / Фото SWNS

Відмовившись від напівфабрикатів, дівчина придбала кулінарні книги з рецептами корисних страв. Потім вона почала готувати різноманітну низькокалорійну їжу, зокрема пасту з куркою по-мисливськи та курку з сіллю й перцем.

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Усі страви мали такий смак, ніби вона "обдурила свою дієту", хоча насправді вони були здоровими, що й допомогло дівчині схуднути.

З такими стравами ви можете їсти стільки, скільки вважаєте за потрібне, і при цьому мати дефіцит калорій. Я швидко знайшла кілька популярних рецептів, зокрема курку маргариту, яка на смак нагадує піцу,

– ділиться дівчина.

Тара додає, що вона приголомшена змінами у своїй зовнішності, особливо, коли бачить власні фотографії кількарічної давнини. Її родина також вражена успіхами дівчини та підтримує її перехід до більш здорового способу життя.