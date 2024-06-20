Дівчина скинула зайву вагу, не обмежуючи себе в їжі: як їй це вдалося

22-річна Ліззі Хай, відома як Liz Bites Back, скинула зайву вагу, не обмежуючи себе і їжі. Щоб схуднути, дівчина переглянула власний режим та внесла деякі корективи.

Нині Ліззі – відомий фітнес-блогер. На своїх сторінках у мережі вона часто ділиться ідеями тренування, збалансованого харчування або ж просто корисними порадами.

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Як дівчині вдалося схуднути, не обмежуючи себе в їжі

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Ліззі пояснила, що жорсткі дієти – не найкраща ідея, адже рано чи пізно раціон повернеться до минулого. Окрім того, постійні обмеження лише підштовхують до нових зривів, тому дівчина не практикує такі методи.

Натомість блогерка радить дотримуватися збалансованого способу життя й не відмовлятися від улюблених продуктів. Тим паче, що втратити вагу можна й без виснажливих дієт.

Так, Ліззі розповіла про шлях, який подолала самотужки. Дівчині вдалося скинути зайві кілограми дотримуючись простих правил:

збалансоване харчування,

чіткий план тренувань,

щоденна ходьба, під час якої постійно варто збільшувати кількість кроків.

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До прикладу, в умовах регулярних тренувань жінкам варто споживати близько 2000 – 2300 кілокалорій. Щоб скинути зайву вагу, варто поступово зменшувати кількість калорій. Так, Ліззі радить для початку зменшити кількість калорій близько на 300. За кілька тижнів дефіцит калорій можна збільшувати за умови, що зайва вага залишається.

Окрім того, регулярні тренування дозволяють мати підтягнуту фігуру. Також допоможуть схуднути й щоденні прогулянки пішки. Ліззі рекомендує щодня робити 10 тисяч кроків.