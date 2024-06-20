Сейчас Лиззи – известный фитнес-блогер. На своих страницах в сети она часто делится идеями тренировки, сбалансированного питания или просто полезными советами.

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Как девушке удалось похудеть, не ограничивая себя в еде

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Лиззи объяснила, что жесткие диеты – не лучшая идея, ведь рано или поздно рацион вернется к прошлому. Кроме того, постоянные ограничения только подталкивают к новым срывам, поэтому девушка не практикует такие методы.

Зато блогерша советует придерживаться сбалансированного образа жизни и не отказываться от любимых продуктов. Тем более, что потерять вес можно и без изнурительных диет.

Так, Лиззи рассказала о пути, который преодолела самостоятельно. Девушке удалось сбросить лишние килограммы придерживаясь простых правил:

сбалансированное питание,

четкий план тренировок,

ежедневная ходьба, во время которой постоянно стоит увеличивать количество шагов.

Как изменилась девушка после изменения образа жизни: смотрите фото

К примеру, в условиях регулярных тренировок женщинам стоит потреблять около 2000 – 2300 килокалорий. Чтобы сбросить лишний вес, стоит постепенно уменьшать количество калорий. Так, Лиззи советует для начала уменьшить количество калорий около на 300. За несколько недель дефицит калорий можно увеличивать при условии, что лишний вес остается.

Кроме того, регулярные тренировки позволяют иметь подтянутую фигуру. Также помогут похудеть и ежедневные прогулки пешком. Лиззи рекомендует ежедневно делать 10 тысяч шагов.