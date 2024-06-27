Неймовірний б'юті-куточок власноруч: дівчина поділилася, як цікаво облаштувати зону з дзеркалом

Затишно облаштувати простір вдасться й за допомогою найпростіших елементів. Так, цікаво та стильно облаштувати б'юті-зону можна, використавши лише пінопласт та штучні квіти.

Цікавим способом декору у мережі поділилася одна з користувачок. Дівчина залишилася задоволена результатом, а тому такий спосіб декору рекомендує й іншим.

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Як створити стильну б'юті-зону

Щоб створити стильне дзеркало для б'юті-зони, дівчина закупила необхідні матеріали:

великі листи пінопласту,

штучне листя й квіти,

клейовий пістолет,

фарба.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto . Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Так, спочатку необхідно склеїти листи пінопласту й пофарбувати їх в один колір. До прикладу, можна обрати якийсь нейтральний світлий чи сірий колір. Коли фарба висохне, можна приступати до наступного етапу – декорування листям.

Частину штучного листя просто встромляла у пінопласт, а інше – приклеювала за допомогою гарячого клею. Також для створення яскравих акцентів дівчина вирішила додати штучні квіти лаванди, а завершила декорування дзеркала led-стрічкою, яка зробила б'юті-зону дуже стильною.

Дівчина власноруч створила б'юті-зону: дивіться відео