Неймовірний б'юті-куточок власноруч: дівчина поділилася, як цікаво облаштувати зону з дзеркалом
Джерело:@kit_katyaa
Затишно облаштувати простір вдасться й за допомогою найпростіших елементів. Так, цікаво та стильно облаштувати б'юті-зону можна, використавши лише пінопласт та штучні квіти.
Цікавим способом декору у мережі поділилася одна з користувачок. Дівчина залишилася задоволена результатом, а тому такий спосіб декору рекомендує й іншим.
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Як створити стильну б'юті-зону
Щоб створити стильне дзеркало для б'юті-зони, дівчина закупила необхідні матеріали:
- великі листи пінопласту,
- штучне листя й квіти,
- клейовий пістолет,
- фарба.
Так, спочатку необхідно склеїти листи пінопласту й пофарбувати їх в один колір. До прикладу, можна обрати якийсь нейтральний світлий чи сірий колір. Коли фарба висохне, можна приступати до наступного етапу – декорування листям.
Частину штучного листя просто встромляла у пінопласт, а інше – приклеювала за допомогою гарячого клею. Також для створення яскравих акцентів дівчина вирішила додати штучні квіти лаванди, а завершила декорування дзеркала led-стрічкою, яка зробила б'юті-зону дуже стильною.
Дівчина власноруч створила б'юті-зону: дивіться відео