Фрилансерка взяла лікарняний, аби полетіти на Балі, але зустріла свого боса у літаку

Грейс, що працюю на фрилансі в Європі, взяла на роботі лікарняний, аби полетіти на Балі, але неочікувано зустрілась зі своїм босом у літаку.

Як дівчина потрапила у таку незручну ситуацію та чим для неї закінчилась ця витівка, розповідаємо далі.

До теми Подробиці можуть шокувати: балерина відверто розповіла про залаштунки своєї професії

Як дівчина зустріла свого боса у літаку

23-річна фрилансерка Грейс живе у кількох місцях – подорожує між Балі, іншими містами Індонезії та Європою, де працює. Нещодавно дівчина взяла нібито лікарняний на роботі, аби полетіти додому на Балі, але у літаку зустріла свого менеджера.

Я чекала в черзі, а потім побачила знайоме обличчя, яке підійшло до мене і назвало моє ім’я,

– розповіла Грейс.

Відео про цю незручну ситуацію, опубліковане нею в тікток, переглянули понад 740 000 разів.

Як дівчина невдало скористалася "лікарняним": дивіться відео

На ролику можна побачити, як Грейс з гримасою на обличчі сидить у літаку, прикриваючись капюшоном, а потім ділиться скриншотом повідомлення від боса, який зробив спільне селфі.

О, то це лікарня?,

– саркастично запитав він, коли зустрів дівчину в аеропорту.

Користувачі тікток, які побачили ролик, співчували фрилансерці та вимагали подробиць ситуації.

Грейс пояснила згодом, що це було, звичайно, жахливо, але врешті-решт вони з керівником разом посміялися та проговорили всю дорогу.