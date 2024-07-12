Неначе близнючки: дівчина вразила соцмережі роликом зі своєю мамою

Дівчина приголомшила своїх шанувальників після того, як опублікувала у тікток відео разом зі своєю мамою.

Що здивувало користувачів соцмережі та як виглядає ролик блогерки, розповідаємо далі.

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Як мама блогерки здивувала соцмережі

Тікток-блогерка Фейт здобула популярність кілька тижнів тому, знімаючи ролики під трендову композицію Джої Ессекса "Reem".

Одне з відео вона створила разом зі своєю мамою. Саме воно приголомшило користувачів тікток та набрало понад 900 тисяч переглядів.

Як дівчина зняла ролик з мамою: дивіться відео

У ролику Фейт з'явилась у коричневій сукні, а її мама обрала білі штани та чорний топ. Вони разом танцювали під популярну пісню.

Однак танці не єдине, що вразило підписників дівчини. Багато хто відзначав чарівний та молодий вигляд мами Фейт. Люди стверджували, що вона більше схожа на сестру дівчини.

"Ви впевнені, що вона не ваша сестра?", "Твоя мама не постаріла ні на трохи", "Ні, ви близнючки", – писали люди.