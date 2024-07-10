Відкрила скриньку Пандори: дівчина знайшла у старому комоді справжні скарби

Жінка на ім’я Нонея забрала додому дерев'яний комод, залишений кимось на узбіччі дороги.

Вона була приголомшена, побачивши, що саме заважало одній з шухляд закритися. Що жінка знайшла всередині меблів, розповідаємо далі.

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Як жінка знайшла скарби всередині шафи

Як розповіла у своєму ролику у тікток Нонея, хтось виставив старий комод на узбіччі дороги, щоб інші жителі міста могли забрати його собі.

Коли жінка завезла раритетну знахідку додому, то зрозуміла, що одна з шухляд не закривається, але не могла зрозуміти чому. Посвітивши ліхтариком, вона побачила щось схоже на коробку з обручками.

Так я відкрила скриньку Пандори,

– сказала вона на відео й відкрила оксамитову коробку для ювелірних прикрас, аби показати глядачам, що зберігається всередині.

У центрі скриньки лежали три каблучки: одна золота з величезним скупченням діамантів на верхівці, інша – з каменем посередині, а найменша – з одним великим діамантом та безліччю маленьких.

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Нонея зазначила, що збирається віднести ці прикраси на експертизу, щоб дізнатися, з чого вони зроблені та скільки коштують.

За словами блогерки, комод стояв на "загальноміському зборі сміття", де кожен міг залишити свій мотлох посеред вулиці. Люди, які виставили його, мають власну компанію й часто віддають цікаві речі в досить гарному стані.

Більшість коментаторів під відео закликали Нонею повернути обручки законному власникові, на що вона відповіла, що вони щойно купили комод у комісійному магазині й ніколи ним не користувалися.

В іншому відео вона додала, що спробує розшукати сім'ю, але шанси на те, що вона їх знайде, дуже невеликі.