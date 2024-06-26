Мріяла про цю сукню: блогерка знайшла весільне вбрання на маркетплейсі фейсбук

Австралійська блогерка Дженні Чжоу мала кілька весільних суконь, одну з яких знайшла набагато дешевше на маркетплейсі у фейсбук.

Як дівчині вдалося відшукати омріяне вбрання у соцмережі та якою була її сукня, розповідає Lady 24.

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Як дівчина знайшла весільну сукню у фейсбук

Австралійська блогерка Дженні Чжоу знайшла одну зі своїх весільних суконь на маркетплейсі фейсбук.

Дівчина мріяла про шовкове весільне вбрання від бренду Katherine Tash, але вичерпала свій бюджет на інші сукні, тож шукала потрібну на різноманітних сайтах для перепродажів.

У результаті їй пощастило і Дженні знайшла ідеальну сукню на маркетплейсі у фейсбук. Вона була в чудовому стані, за меншою ціною, ніж нова, та у потрібному розмірі.

Як дівчина знайшла весільну сукню мрії у фейсбук: дивіться відео

Я придбала її моментально, не приміряючи, і схрестила пальці, щоб мене не обманули. Мій платіж затримували протягом 2 тижнів, і я таке нервувала, що мене обманули, але сукня прийшла, і вона була досконалістю,

– поділилась блогерка, дякуючи нареченій, яка продала вбрання.

Дівчина додає, що сукня прийшла добре запакованою та з оригінальним чохлом. Усе, що вона зробила, – це трохи підшила її, аби вона ідеально сиділа, віднесла у хімчистку та у результаті потім без жодних проблем одягнула на весіллі для першого танцю.