Не стрижіть та не фарбуйте волосся в цей день: залучите в життя одні проблеми

Сучасний світ складно уявити без такої beauty-процедури як фарбування волосся. Завдяки зміні кольору, можна покращити свій образ та імідж. Однак слід пам’ятати, в які дні за прикметами й забобонами, від фарбування волосся треба відмовитися.

Згідно з народними віруваннями, є певні дні, в які не можна фарбувати волосся, пише 24 Канал з посиланням Woman Life. Астрологи кажуть, що волосся є невіддільною частиною енергетичного поля людини. Фарбування вносить зміни в енергетику, тож це може вплинути на життя.

Читайте також Коли у липні треба змінити зачіску, а коли – не можна: місячний календар стрижок

Вплив може бути негативним чи позитивним, тому варто бути обережними, щоб не натрапити на негативні наслідки.

Коли не можна фарбувати волосся?

Довге волосся здатне утримувати енергію людини й захищати її від зовнішніх впливів. Саме фарба для волосся здатна вплинути на цю енергетику. День для фарбування має велике значення.

Найгіршим днем вважається п’ятниця, оскільки енергія в цей день є дуже нестабільною. Фарбування волосся через певний час може залучити в життя негатив та конфлікти.

Також не рекомендують фарбувати волосся під час критичних днів. Гормональні зміни в організмі здатні позначитися на результаті.



Названо найгірші дні для фарбування волосся / Фото Pexels

Окрім того, на долю людини впливають й різні відтінки волосся. Яскравий та освіжаючий колір може привернути в життя хороші події, а от кардинальна зміна на темний відтінок може привернути в життя проблеми й негаразди.

Фахівці радять не мити волосся перед фарбування, щоб зберегти жир себум на шкірі голови, який є захисним природним шаром від ушкодження під час фарбування.