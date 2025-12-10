5 зимових аксесуарів, які мають бути в кожної жінки: вони додають шику

Модниці почали все частіше створювати красиві зимові образи, тож без необхідних аксесуарів вже не обійтися. Якщо восени шапки та рукавички лише симпатичний акцент, то взимку вони стають справжньою необхідністю.

Цього сезону в моді стильні та красиві аксесуари, які ще й максимально практичні, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Як виглядають трендові аксесуари на зиму?

Об’ємний шарф

Цього сезону в моді великі шарфи. Вони роблять образ стильним й додадуть тепла навіть у найхолодніші дні. Німецька блогерка Леоні Ганне показала, як стильно носити шарф цієї зими.

Шкіряні рукавички

У холодну пору року рукавички є обов’язковим елементом гардероба. У моді класичні шкіряні моделі, які підходять під все – від шуби до дублянки чи пальта.

Балаклава

Кожного року балаклава стає суперечливим головним убором, але модниці її люблять за те, що вона щільно закриває голову й ідеальна для морозних ранків.

Пухнасті сумки

Якщо влітку ми обираємо плетені моделі сумок, то взимку їм на заміну приходять хутряні вироби зі штучного хутра. Такий аксесуар додає образу затишку та грайливості.

Хутряний шарф

А ще цього року актуальним є шарф з екохутра. Його часто приміряють до своїх образів європейські модниці. Стилісти кажуть, що ця річ робить аутфіт дорогим та стильним.

Нещодавно Андре Тан розповів у своєму інстаграмі про кілька речей, які модницям варто додати до свого гардероба цієї зими. Дизайнер виділив об'ємні шуби з екохутра, широкі шарфи XXL, трикотажні костюми та червоний акцент як головні тренди зими. Рекомендовані кольори для шуб – молочні та бежеві, а червоний колір додасть шику та завершеності образу.

Які ще поради корисно знати?