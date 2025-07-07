Жіночий одяг на літо може бути абсолютно різноманітним, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Все залежить від стилю та вподобань, втім деякі речі посіли особливе місце, тож додайте їх до свого гардероба, щоб мати змогу створити безліч цікавих аутфітів.

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Сукня з англійською вишивкою

На початку сезону моду заполонили речі з англійською вишивкою. Дівчата активно носять блузи, сорочки, сукні та спідниці з декоративними отворами, які дозволяють тілу дихати в спекотну погоду.

В’язана сумка

Цей аксесуар ідеально підходить під літні образи, тому спробуйте поєднати річ з базовими речима, сукнею, сарафаном чи лляним костюмом.

Капрі

Мода на капрі лише набирає оборотів, тож не пропустіть можливість створити цікавий образ з цим низом. Гарно поєднується вбрання з сорочками, блузами й топами.

Сонцезахисні окуляри

Влітку нам не обійтися без сонцезахисних окулярів, тому придбайте цього сезону цікавий фасон оправи, який буде вдосконалювати практично усі ваші образи.

До слова, цього літа в моду повертаються сукні з 2000-х років, які носили Брітні Спірс та Крістіна Агілера.