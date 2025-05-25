Важливо знати: як потрібно доглядати за шкірою влітку

Літо це справжнє випробування для шкіри. Зокрема, активне сонячне випромінювання й посилене потовиділення здатні спровокувати цілий спектр проблем

Важливо правильно доглядати за шкірою у цей період. Таким чином можливо уберегти її від негативних наслідків, до прикладу пігментації та подразнення, пише 24 Канал.

Читайте також Як швидко позбавитись целюліту: результат цієї процедури вражає

Який догляд потрібен за шкірою влітку

Правильне очищення

Влітку важливо обирати м'які засоби для очищення шкіри. Варто уникати таких активних компонентів як спирт у складі косметики.



Яку косметику потрібно використовувати влітку / Фото Pexels

Своєчасне зволоження

Багато хто помилково вважає, що влітку шкіра не потребує активного догляду. Насправді ж важливо регулярно використовувати легкий крем, який забезпечить зволоження.

Захист від сонця

Обов'язково влітку постійно використовувати SPF. Найкраще обирати ступінь захисту – 50. Також важливо, аби цей засіб був водостійким.



Чи можна використовувати тоналку влітку / Фото Pexels

Зверніть увагу! "Поновлювати" SPF потрібно кожні 2 – 3 години. Особливо, якщо ви відпочиваєте під сонцем або біля води.

Мінімізуйте використання декоративної косметики

Замість тональної основи обирайте BB чи CC крем. Не забувайте і про пудру.

Лайфхак! Аби покращити стан шкіри влітку, важливо пити достатньо води.