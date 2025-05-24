Позбутися целюліту повністю неможливо. Проте, візуально зменшити його кількість більш ніж реально, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.
Читайте також Долаємо стрес швидко та ефективно: ці методи допоможуть вам завжди почуватись впевнено
Безумовно для зменшення кількості целюліту потрібно правильно харчуватися, пити достатньо води і займатися регулярно спортом. Також обов'язково додати спеціальні косметичні процедури. Зокрема, обгортування.
Які обгортування допоможуть прибрати целюліт
Необов'язково купувати дорогі косметичні засоби. Якісне обгортування можна зробити і в домашніх умовах.
Кавове
Щоб зробити таке обгортування, потрібно:
- 3 столові ложки меленої кави;
- 2 столові ложки оливкової чи кокосової олії;
- 1 чайна ложка кориці.
Змішайте усі інгредієнти. Має вийти однорідна маса.
Нанесіть отриману суміш на проблемні ділянки, оберніть тіло плівкою. Тримати таке обгортування потрібно 30 – 40 хвилин.
Як схуднути в ногах / Фото Pexels
Гірчично-медове
Інгредієнти, які потрібні:
- 2 столові ложки меду;
- 1 столова ложка сухої гірчиці;
- 1 чайна ложка води.
Усе перемішайте та нанесіть проблемні ділянки. Уникайте чутливих зон, адже від гірчиці може виникнути подразнення. Таке обгортування потрібно тримати приблизно 15 – 20 хвилин.
Зверніть увагу! Робити обгортування потрібно 2 – 3 рази на тиждень.