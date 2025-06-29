Є асана, що сприяє укріпленню м'язів живота. Також вона допомагає зміцнити спину, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Яка асана допоможе швидко схуднути та покращити стан шкіри

"Поза дерева" укріплює і інші м'язи, йдеться, зокрема, про:

зону плечей;

руки;

сідниці;

ноги.

Ця асана не тільки позитивно вплине на тіло. Вона ще й допоможе відчути внутрішній баланс та покращити концентрацію.

Річ у тім, що при виконанні цієї пози потрібно контролювати дихання. Саме така навичка допоможе "звільняти" розум від зайвого і концентруватись лише на важливому.

Зверніть увагу! При виконанні цієї пози важливо здійснювати рівномірне навантаження на обидві сторони тіла. Таким чином вдасться зменшити різницю між домінантою та недомінантною ногою.

Як виконувати "позу дерево":

Що потрібно знати перш ніж виконувати цю позу:

виконувати асану потрібно протягом 30 – 60 секунд з кожної зі сторін;

якщо ви початківець, тривалість можна зменшити вдвічі, головне це не час, а правильна техніка виконання.

Зауважте! Кількість повторів на одну ногу має з часом збільшуватись.