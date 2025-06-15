Правильна прогулянка може значно покращити ментальне здоров'я. Зокрема, вона сприятиме зниженню тривожності, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Що таке усвідомлена прогулянка

Усвідомлена прогулянка або майндфулнес-прогулянка допомагає укомплектувати думки. Основа цього методу – концентрація. Річ у тім, що, аби зібрати думки, спочатку потрібно стати спостерігачем.



Як знизити рівень тривожності перед подією / Фото Pexels

Тобто, необхідно роздивитись усе, що ваш оточує і відзначити зміни. Для цього можна скористатись методом "знайди 5", його суть:

ви маєте обрати 5 різних звуків, які потрібно "знайти" і почути, до прикладу: щебет птахів, гул від машин, дитячий сміх, вітер і так далі;

5 різних кольорів;

5 форм.



Як прибрати стрес і хвилювання / Фото Pexels

Під час процесу пошуків періодично концентруйтесь на своїх почуттях. Також важливо ставити собі правильні запитання, що допоможуть по-новому подивитися на все, що вас оточує:

Як відчувається сонце?

Як дує вітер?

Який сьогодні вітер?

Які аромати відчуваються у повітрі (постарайтесь розрізнити усі запахи).

Спочатку буде важко, адже думки намагатимуться "втекти" від суті. З часом ви навчитесь концентруватись лише на одній думці.