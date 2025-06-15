Правильна прогулянка може значно покращити ментальне здоров'я. Зокрема, вона сприятиме зниженню тривожності, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Що таке усвідомлена прогулянка

Усвідомлена прогулянка або майндфулнес-прогулянка допомагає укомплектувати думки. Основа цього методу – концентрація. Річ у тім, що, аби зібрати думки, спочатку потрібно стати спостерігачем.


Як знизити рівень тривожності перед подією / Фото Pexels

Тобто, необхідно роздивитись усе, що ваш оточує і відзначити зміни. Для цього можна скористатись методом "знайди 5", його суть:

  • ви маєте обрати 5 різних звуків, які потрібно "знайти" і почути, до прикладу: щебет птахів, гул від машин, дитячий сміх, вітер і так далі;
  • 5 різних кольорів;
  • 5 форм.


Як прибрати стрес і хвилювання / Фото Pexels

Під час процесу пошуків періодично концентруйтесь на своїх почуттях. Також важливо ставити собі правильні запитання, що допоможуть по-новому подивитися на все, що вас оточує:

  • Як відчувається сонце?
  • Як дує вітер?
  • Який сьогодні вітер?
  • Які аромати відчуваються у повітрі (постарайтесь розрізнити усі запахи).

Спочатку буде важко, адже думки намагатимуться "втекти" від суті. З часом ви навчитесь концентруватись лише на одній думці.