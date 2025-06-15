Правильная прогулка может значительно улучшить ментальное здоровье. В частности, она будет способствовать снижению тревожности, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Что такое осознанная прогулка
Осознанная прогулка или майндфулнес-прогулка помогает укомплектовать мысли. Основа этого метода – концентрация. Дело в том, что, чтобы собрать мысли, сначала нужно стать наблюдателем.
Как снизить уровень тревожности перед событием / Фото Pexels
То есть, необходимо рассмотреть все, что вас окружает и отметить изменения. Для этого можно воспользоваться методом "найди 5", его суть:
- вы должны выбрать 5 различных звуков, которые нужно "найти" и услышать, к примеру: щебет птиц, гул от машин, детский смех, ветер и так далее;
- 5 разных цветов;
- 5 форм.
Как убрать стресс и волнение / Фото Pexels
Во время процесса поисков периодически концентрируйтесь на своих чувствах. Также важно задавать себе правильные вопросы, которые помогут по-новому посмотреть на все, что вас окружает:
- Как чувствуется солнце?
- Как дует ветер?
- Какой сегодня ветер?
- Какие ароматы ощущаются в воздухе (постарайтесь различить все запахи).
Сначала будет трудно, ведь мысли будут пытаться "убежать" от сути. Со временем вы научитесь концентрироваться только на одной мысли.