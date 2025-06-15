Мы часто черпаем вдохновение для образов в социальных сетях, следя за различными мировыми инфлюенсерками, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Модницы уже активно применяют на себе последние тенденции, поэтому вы можете также добавить что-то интересное к своим выходам, на их примере.

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Шелковый платок

С приходом лета популярность шелкового платка только растет. Модницы его носят на талии, или на голове как головной убор.

Брелки для сумок

Последние несколько недель большой ажиотаж вокруг подвесок Labubu. Эти модные аксессуары стали вирусными, поэтому можете дополнять свои сумки различными интересными украшениями.

Соломенные шляпы

Шляпы из рафии с приходом летнего сезона снова стали модными. Можете выбирать на пляж модели в размере оверсайз или классические шляпы-федоры.

Сумка из рафии

В самое жаркое время года все носят сумки из рафии. Это может быть тоут, или соломенная сумка небольшого размера. Такие сумки представили в новых коллекциях бренды Bottega Veneta и Chloé.

Украшения в морских мотивах

Мушельковые или морские звезды – символы лета. Каждый год модные девушки сочетают такие украшения с купальниками, летними платьями, топами или шортами. Эти украшения можно носить не только на пляже, но и в городе.

К слову, в нашем материале мы рассказали, с чем носить джинсы этим летом. Каждый из элементов придаст интереса и свежести образу, делая его более актуальным.