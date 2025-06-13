Несмотря на смену сезонов, джинсы не теряют своей актуальности, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Модницы уже показали множество красивых образов с джинсами, которые можно повторить этим летом.
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Девушки сочетают джинсы с балетками в сетку, плетеными сумками, красивыми блузами и тому подобное. В представленной подборке вы можете найти аутфиты на каждый день.
С балетками в сетку
Этим летом носите джинсы с балетками в сеточку, или желейной обувью, которая уже начинает набирать популярность. Такие балетки удобные и достаточно комфортные в жаркое время года.
Красивые образы с джинсами / Фото Cosmopolitan
С плетеной сумкой
Летом сочетайте свои образы плетеной сумкой, которая имеет достаточно красивый и стильный вид. Сумка из рафии уже давно перешла из пляжного элемента в городской, поэтому будет удачно смотреться с легким нарядом.
Стильные образы с джинсами / Фото Cosmopolitan
С романтической блузой
Стилизуйте джинсы с романтической блузой, которая в этом году снова становится актуальной благодаря бохо-шику. Сочетайте такой аутфит с обувью на каблуках и стильной прической.
Модные образы с джинсами / Фото Cosmopolitan
С платьем
Этим летом нас заполонил новый тренд – сочетание бельевого платья с джинсами. Такой аутфит подойдет для смелых девушек, впрочем выглядит он невероятно стильно.
Стильные образы с джинсами / Фото Cosmopolitan
С платком на талии
Также новым трендом стал платок, связанный на талии. Такой трюк стилизации своего образа уже начали повторять многие девушки. Выглядит свежо и довольно интересно.
Интересные образы с джинсами / Фото Cosmopolitan
С топом бандо
Создайте для себя вечерний образ с топом бандо, джинсами и туфлями на каблуках. На верх можно надеть шелковый платок или корсет. С добавлением обуви на каблуках аутфит будет иметь непревзойденный вид.
Стильные образы с джинсами / Фото Cosmopolitan
К слову, недавно мы рассказали о трендовых купальниках на лето. Как они выглядят – смотрите в нашем материале.