Даже простые вещи могут иметь значительное влияние на ваш образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Шикарно и ухоженно могут выглядеть обычные базовые вещи, которые есть в шкафу у каждого из нас.

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Стилисты определили несколько элементов гардероба, которые имеют дорогой и элитный вайб, если их правильно сочетать с другими нарядами.

Принт в горошек

Этот принт является символом утонченного вкуса. Чтобы иметь удачный вид, стоит выбирать вещи в нейтральных тонах – черно-белый, темно-синий или бежевый. Летом делайте ставку на платье-комбинацию, юбку или легкую блузу.

Кожаный ремень

Эта деталь для нас является не только практичной, но и эстетически завершает образ. Ремень в черном или коричневом цвете, способен создать гармоничную композицию.

Монохром

Белоснежные вещи выглядят роскошно, поэтому летом сочетайте белую майку или футболку со штанами, довершая белыми кроссовками или черными туфлями. Также добавляйте к такому образу солнцезащитные очки и минималистичную сумку, чтобы получить дорогой вид.

Золотые оттенки

Платье в золотистом оттенке и золотые украшения способны вместе создать роскошный вид. Особенно это сочетание эффектно будет выглядеть в вечернее время.

Шелковая юбка

Стилизуйте шелковую юбку в длине макси или миди с обычной белой футболкой. На верх также можно надеть топ или майку. Изящная обувь позволит получить изысканный образ.

Натуральные ткани

Летом лучше выбирать для себя шелк, хлопок или лен, которые являются приятными к телу и имеют эстетический вид. Такие дышащие ткани дорого выглядят и помогут вам составить стильный образ.

К слову, этим летом в моде несколько вещей, которые достойны внимания каждой модницы. Что приобрести в июне, чтобы стильно выглядеть – читайте в нашем материале.